Боксер Хижняк програв фінал Олімпіади і взяв «срібло»

Анастасія Четверікова та Людмила Лузан — срібні призерки Олімпіади-2020 в греблі на каное-двійці.
Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських Ігор у Токіо.
Одеська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо.
На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула «бронзу» у веслуванні на байдарках і каное.
Український борець греко-римського стилю, народний депутат від партії «Слуга народу», Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо. Для України це перша золота медаль на Олімпіаді 2020.
Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських Іграх в Токіо. У фіналі українець із рахунком 1:9 програв іранцю Мохаммеду Резі Гераю.
Також українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук взяли бронзову медаль у змаганні дуетів в артистичному плаванні – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.
22-річна Ірина Коляденко здобуває бронзову медаль у вільній боротьбі. З рахунком 3:1 вона перемогла латвійку Анастасію Григор’єву.
Українка Алла Черкасова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, принсла Україні бронзу на Токіо-2020 – першу олімпійську нагороду у жіночій боротьбі після Пекіну-2008, де так само на третю сходинку п’єдесталу зійшла Ірина Мерлені.
Нагадаємо:
- 24 липня 2021 року 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо. Вона стала першою в історії України для жіночого дзюдо.
- 25 липня 2021 року шпажист Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади-2020.
- 276 липня 2021 року українські спортсмени Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
- 29 липня 2021 року український плавець Михайло Романчук завоював бронзову медаль на Олімпіаді-2020, посівши третє місце із результатом 7 хвилин 42,33 секунди у фіналі 800-метрівки вільним стилем.
- 31 липня 2021 року перша ракетка України Еліна Світоліна у бронзовому фіналі тенісного турніру Олімпіади-2020 перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну та принесла українській олімпійській команді п’яту бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Ця нагорода стала для України першою в історії тенісних олімпійських турнірів.
- 1 серпня 2021 року український плавець Михайло Романчук посів друге місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем у фіналі Олімпіади-2020, раніше він отримав «бронзу» на дистанції 800 метрів.