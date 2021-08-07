В Україні дані про штрафи надходитимуть до виконавчої служби автоматично

Наразі це стосується правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих автоматично.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту. Для реалізації цієї взаємодії були об’єднані автоматизовані та інформаційні системи фіксації порушень ПДР, сплати штрафів онлайн за допомогою мобільного застосунку Дія, направлення до органів ДВС електронного виконавчого документа (постанови) на базі системи АСВП (Автоматизованої системи виконавчого провадження). Водночас виконавчі документи в електронній формі відповідають усім вимогам Закону “Про виконавче провадження”.

Те, що раніше потребувало чималих матеріальних та людських ресурсів, зараз скоротилося до кількох кліків на планшеті. Позитивним наслідком впровадження цих змін є інформування громадян про стан виконавчого провадження через наявні онлайн-сервіси (bdr.mvs.gov.ua, портал “Дія”, електронний кабінет водія), що спростить процедуру сплати штрафу та закриття виконавчого провадження.

Як раніше розповідав наш сайт, державний бюджет України може недоотримати 2,6 млрд грн через несплату порушниками ПДР адміністративних штрафів. Про це свідчать результати аудиту надходжень до державного бюджету у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

: autoporady.com