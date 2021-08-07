Американская семья обнаружила 450 тысяч пчел в стенах купленного ими дома

Американка Сара Вивер (Sara Weaver) и ее муж обнаружили 450 тысяч пчел в купленном доме в Пенсильвании, США, и отдали состояние за их переселение. Об этом сообщает CNN.

Супруги приобрели фермерский дом 1872 года постройки в городке Скиппак в декабре. По словам Вивер, бывший владелец жилья предупредил пару о том, что в стенах дома живут пчелы. Однако довольная покупкой семья не придала большого значения этой новости, тем более, что была зима — период, когда пчелы неактивны. «Я не думала, что это будет такой большой проблемой. Это даже не пришло мне в голову, но когда наступила весна, мы начали их замечать», — сказала женщина.

Весной Виверы вызвали специалиста по медоносным пчелам Аллана Латтанзи (Allan Lattanzi). Он рассказал, что уже приезжал в этот дом четыре года назад, но прежние жильцы сочли расходы на отлов пчел слишком большими и отказались от его услуг.

По данным Латтанзи, он изъял из стен дома около 450 тысяч пчел, которые жили там на протяжении 35 лет. Общая стоимость работ по отлову насекомых составила 12 тысяч долларов (874,5 тысячи рублей). Вывезенные пчелиные колонии переселили на пасеку.

: toneto.net