У мережі знайшли кладовище дорогих конфіскованих автомобілів

Відеоблогери з каналу Geely Uncut відвідали майданчик в китайському Ханчжоу, на якій зберігаються автомобілі, конфісковані поліцією в рамках різних кримінальних справ. Десятки машин, відкриті всім вітрам, інколи роками чекають рішення суду і, швидше за все, вже ніколи не повернуться до своїх господарів. Трохи особняком на майданчику розмістилися зарослі травою моделі люксових брендів – Aston Martin, Porsche, Bentley. Вони-то і зацікавили блогерів найбільше.

Перша машина з репортажу – дуже рідкісний для Китаю Chevrolet Corvette C7 (випускався з 2014 по 2019 рік). Видно, що американський суперкар стоїть тут відносно недавно – він лише злегка запилений і засипаний сухими пелюстками якоїсь рослини. Лобове скло, швидше за все, тріснуло ще в процесі експлуатації.

Поруч – Porsche Panamera Turbo останнього покоління. Судячи по табличці під лобовим склом, конфіскований в квітні 2020 року. Трохи віддалік ми бачимо сріблясту Audi R8 2010 року. Як давно вона тут стоїть – невідомо, але з її колісних дисків, забарвлених китайськими малярами в синій колір, облізла майже вся фарба.

Потім блогери підходять до повитого ліанами квадроцикла Can-Am Commander. На ньому можна знайти шильдик місцевого дилера, відомого тим, що продавав одну і ту ж машину кільком покупцям.

Перлиною колекції репортери назвали кабріолет Aston Martin Vantage S. Його вже злегка пошарпали місцеві вандали: відірвана емблема, в дзеркалі відсутній відображаючий елемент. Посусідству з Aston ще один британець – Bentley Continental 2005 року випуску з 600-сильним двигуном W12, що коштував колись близько 300000 доларів. У люксового седана хтось поцупив емблеми з колісних маточин і намагався зламати багажник. Інтер’єр, оброблений шкірою і деревом, прекрасно зберігся незважаючи на пекуче сонце.

Як підрахували автори репортажу, вартість люксових автомобілів, вростають в землю на майданчику, в сумі складає більше мільйона доларів.

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: mmr.net.ua