Щаслива MamaRika оголосила про виписку з пологового будинку

Знаменита українська виконавиця MamaRika, яка нещодавно вперше стала мамою, потішила мережу чудовою звісткою. В Instagram-stories жінка повідомила, що її виписали з пологового будинку.

Новоспечена мама народжувала в одній із найкращих клінік Києва. Однак, щасливі батьки будуть повертатися додому в Одесу.

Нещодавно MamaRika розповіла кумирам, що їй зробили кесарів розтин. За словами співачки, зараз вона почуває себе чудово, тому з нетерпінням чекає, коли повернеться в Одесу.

Зірка українського шоу-бізнесу вийшла на зв’язок з фоловерами, повідомивши таку прекрасну новину. Перед камерою MamaRika постала у червоному топі та з великою кількістю повітряних кульок.

Волосся артистка зібрала у хвіст, а очі підкреслила чорними стрілками. Новоспечена мама поділилась з фанами чудовими емоціями, продемонструвавши милу усмішку.

За словами жінки, в пологовому будинку вона провела чотири дні. Виконавиця заявила, що щасливі батьки вже зібрали всі необхідні речі й готові відправлятись додому.

Шанувальники привітали молодих батьків з такою чудовою подією, засипавши безліччю приємних слів. Вони побажали закоханим безтурботно виховувати первістка. А ще фани з нетерпінням чекають на світлини з малюком.

: wona.com.ua