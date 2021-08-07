Лікарі розповіли, як піклуватися про своє серце і судини в спеку

Додаткового навантаження на серце можна уникнути, якщо дотримуватися порад лікарів-кардіологів

Пекуча спека – справжнє випробування для людей, які страждають захворюваннями серця і судин. Саме влітку зростає число ускладнень, пов’язаних з перепадами артеріального тиску. Тому в спеку слід ставитися до свого здоров’я з більшою обережністю, а для цього потрібно знати сезонні нюанси турботи про серце.

Небезпечне сонце

Влітку сонце особливо небезпечне, адже спека – ще один фактор ризику для людей з серцево-судинною дистонією. Справа в тому, що висока температура повітря дає навантаження на серце, що впливає на погіршення самопочуття людини – ритм серця порушується і посилюється задишка.

Як працює наш організм

У відповідь на високу температуру організм реагує – відбувається викид адреналіну і централізація кровопостачання. Таким чином внутрішні органи отримують захист, а організм активує процеси тепловіддачі або потовиділення. Все б добре, але разом з потом людина втрачає корисні для роботи серця електроліти – натрій, калій, магній і хлор. Гіпертоніки особливо потребують балансу, оскільки ці сполуки сприяють зміцненню серцевого м’яза і нормалізації ритму серця. Магній, наприклад, підтримує еластичність судинної стінки, зменшує тонус артерій і артеріол і тим самим бере участь в регуляції артеріального тиску.

Електроліти в організмі:

– утворюють біоелектричний потенціал в клітці

– беруть участь в процесах обміну речовин

– беруть участь в процесах згортання крові

– забезпечують міцність кісткової тканини

– визначають pH рідин тіла (підтримують кислотно-лужний баланс)

– регулюють функції нервів і м’язів

Запобіжні заходи

Щоб захистити себе від проблем з погіршенням стану серця, лікарі рекомендують:

1. Обмежити прийом води. При підвищеному потовиділенні слід звернутися за консультацією до кардіолога, який допоможе скоректувати режим споживання рідин.

2. Переглянути свій раціон. У жаркий сезон віддавайте перевагу дробовому або частому харчуванню і намагайтеся уникнути переїдання. Заповнюйте втрату рідин овочами і фруктами. Такі продукти як картопля, бобові, морська капуста, курага, родзинки, банани, шпинат багаті калієм.

3. Носіть собою препарати «швидкої допомоги». Аптечка допоможе в короткі терміни знизити високий артеріальний тиск. Вибрати відповідні препарати допоможе лікар.

: zdorovia.com.ua