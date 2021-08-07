Лікарі розповіли, як піклуватися про своє серце і судини в спеку

Додаткового навантаження на серце можна уникнути, якщо дотримуватися порад лікарів-кардіологів
Пекуча спека – справжнє випробування для людей, які страждають захворюваннями серця і судин. Саме влітку зростає число ускладнень, пов’язаних з перепадами артеріального тиску. Тому в спеку слід ставитися до свого здоров’я з більшою обережністю, а для цього потрібно знати сезонні нюанси турботи про серце.
Небезпечне сонце
Влітку сонце особливо небезпечне, адже спека – ще один фактор ризику для людей з серцево-судинною дистонією. Справа в тому, що висока температура повітря дає навантаження на серце, що впливає на погіршення самопочуття людини – ритм серця порушується і посилюється задишка.
Як працює наш організм
У відповідь на високу температуру організм реагує – відбувається викид адреналіну і централізація кровопостачання. Таким чином внутрішні органи отримують захист, а організм активує процеси тепловіддачі або потовиділення. Все б добре, але разом з потом людина втрачає корисні для роботи серця електроліти – натрій, калій, магній і хлор. Гіпертоніки особливо потребують балансу, оскільки ці сполуки сприяють зміцненню серцевого м’яза і нормалізації ритму серця. Магній, наприклад, підтримує еластичність судинної стінки, зменшує тонус артерій і артеріол і тим самим бере участь в регуляції артеріального тиску.
Електроліти в організмі:
– утворюють біоелектричний потенціал в клітці
– беруть участь в процесах обміну речовин
– беруть участь в процесах згортання крові
– забезпечують міцність кісткової тканини
– визначають pH рідин тіла (підтримують кислотно-лужний баланс)
– регулюють функції нервів і м’язів
Запобіжні заходи
Щоб захистити себе від проблем з погіршенням стану серця, лікарі рекомендують:
1. Обмежити прийом води. При підвищеному потовиділенні слід звернутися за консультацією до кардіолога, який допоможе скоректувати режим споживання рідин.
2. Переглянути свій раціон. У жаркий сезон віддавайте перевагу дробовому або частому харчуванню і намагайтеся уникнути переїдання. Заповнюйте втрату рідин овочами і фруктами. Такі продукти як картопля, бобові, морська капуста, курага, родзинки, банани, шпинат багаті калієм.
3. Носіть собою препарати «швидкої допомоги». Аптечка допоможе в короткі терміни знизити високий артеріальний тиск. Вибрати відповідні препарати допоможе лікар.
: zdorovia.com.ua