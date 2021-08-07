На Київщині водієві стало погано: некероване авто наробило лиха

У Вишгороді на Київщині 6 серпня водію автомобіля Hyundai стало погано прямісінько під час руху. Він, ймовірно, знепритомнів, а після цього збив велосипедиста й пішохода.

Транспорт зупинився лише після зіткнення з автомобілем Кіа. Туди приїхала швидка, яка забрала водія Hyundai та чоловіка, який був на велосипеді. Який їх стан – невідомо.

Дружина намагалася зупинити

Це сталося, коли автомобіль рухався вулицею Мазепи. Дружина водія, якому стало погано, в цей момент була на пасажирському сидінні. Вона намагалася зупинити їх автівку, проте це вдалося лише після зіткнення на перехресті.

Телеграм “Київ оперативний” повідомляє, що в Кіа в цей момент були жінка з дитиною. Вони внаслідок аварії не постраждали.

: 24tv.ua