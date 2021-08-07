До кінця року в Європі з’явиться електричний мінівен Maxus Mifa

Першим місцем дебюту може стати Норвегія, де марка присутня досить тривалий час.

Екс-британський бренд Maxus, який нині належить китайській державній корпорації SAIC, виведе свій електричний мінівен Mifa на ринок Європи.

Вперше модель засвітилася перед публікою на Шанхайському автосалоні, який проходив навесні цього року. Тоді машина звернула на себе увагу своїм нестандартним зовнішнім виглядом. Він натхненний «космічною капсулою». В основі дизайну поєднання гострих і тонких ліній, які більше властиві спортивним моделям, ніж мінівену.

Зараз же офіційно стало відомо про заплановані продажі в Європі. Причому марка робить це вельми оперативно, адже дебют запланований на кінець цього року. Однак поки залишається невідомим в якій країні з’явиться Mifa. ЗМІ впевнені, що це буде Норвегія, де бренд присутній вже деякий час. Крім того, Maxus зараз також представлений у Великобританії та Ірландії. Ніякої мови про локалізацію не йде, машини планують поставляти з китайських заводів.

В основі новинки сучасна платформа Maxus Intelligent Flexible Architecture, яка і є розшифровкою скорочення Mifa. В якості силової установки виступають два електродвигуни, які сумарно видають 680 кінських сил і 900 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год складає божевільні для мінівенів 3,8 секунди. Та й запас ходу теж вражає – батарея неназваної ємності дозволить проїжджати до 600 кілометрів на одному заряді. При цьому SAIC розраховує збільшити цей показник до 800 км.

: ampercar.com