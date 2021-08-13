Взрыв маршрутки в Воронеже вечером 12 августа пока что именуется в официальных документах следствия не взрывом, а «хлопкОм». Основной его причиной считается не «теракт», а взрыв газового баллона у пассажирки (хотя версия с взрывом неизвестного предмета, заложенного под сиденье, тоже фигурирует в СМИ). При этом другие российские новостные сайты со ссылками на «источник в правоохранительных органах» пишут, что «в качестве основной причины взрыва рассматривается техническая неисправность». Из 22-храненых двое умерло в больнице.

Давненько в Россиюшке не было ничего подобного. Последний раз наземное транспортное средство – троллейбус – взрывалось там аж 30 декабря 2013 года. Еще до нападения на Украину, но уже после покорения Чечни и установления там изуверского марионеточного режима Кадырова. Из подземных транспортных средств взрывалось после этого только питерское метро в апреле 2017 года, за что были посажены потом на сроки вплоть до пожизненного 11 гастарбайтеров из Центральной Азии. Не придется ли теперь опять вспомнить старое, не воскреснет ли вновь – неожиданно, как всегда – почти уже было побежденный короновирусом жупел «международного терроризма» в российской пропаганде?..

«Бомбить Воронеж» – давно уже стало мемом в рунете, и означает этот мем примерно то же, что и известное выражение: «Бей своих, чтоб чужие боялись». Делать себе хуже, чем врагу. Это, кстати, особенно актуально звучит в стране, где некогда царь Иван Грозный со своим войском просто брал приступом, с армией, с использованием пушек и всех тогдашних военных технологий, свои же собственные города (не Новгород и не Казань, а подмосковный Клин, например) – и разрушал их дотла, до основания… Это сделало отношения населения с властью особенно «теплыми» на века, вплоть до сегодняшнего дня. Но это не значит, что право и мотивация бомбить ли, «хлопать» ли Воронеж, или другие места, есть только у российских властей…

Впрочем, всё это не имеет никакого значения. Ушибленные навсегда двумя взрывами московских домов осенью 1999 года и несостоявшимся тогда же взрывом в Рязани, жалкие остатки российской либерально-правозащитной интеллигенции не только в любом «хлопке» склонны видеть взрыв, но и в любом взрыве – происки ФСБ по образу 1999 года. Не понимая одного, главного, фундаментального отличия: тогда перед ФСБ стояла задача посадить Путина на трон – и для этого надо было нагнетать ужас и панику среди миллионных масс населения, заставить их буквально трястись от страха, как бы следующей ночью не взлетел на воздух и их дом, – и Путин, дружно преподносимый всеми холуйствующими уже тогда СМИ как спаситель и «борец с терроризмом», въезжает на белом коне в Кремль именно потому, что дает массам иллюзию защиты от того самого «терроризма», который сам же и устроил .

Теперь же, спустя 21 год этой и всякой прочей «борьбы с терроризмом», гэбухе, наоборот, выгодно сохранение спокойствия и полной управляемости массами и невыгодна всякая дестабилизация обстановки в стране. А любые взрывы – это по определению дестабилизация. Не говоря уже о том, что через месяц – «выборы» в «Государственную Думу», какие-никакие, хоть и целых три дня вместо одного, и без наблюдателей, и на пеньках, на багажниках машин во дворах, и по почте, и по интернету, и «важно не как голосуют, а как считают», – но все-таки официальное спецмероприятие, которое должно пройти хотя бы с виду гладко и благопристойно, без эксцессов…

Ибо как ни туп расейский обыватель, как ни покорен, какие ни рабские у него гены, доставшиеся от десятков поколений его предков-рабов, – но вдруг таки задумается: как же так, боролся-боролся Путин с «терроризмом» 21 год – а «терроризм» всё никак не сдается, взрывы в транспорте всё продолжаются. Может, поручить эту «борьбу», эту миссию «спасителя» кому-нибудь другому?…

«Выборы», конечно, никакие не выборы и ни на что не повлияют, а сам Путин уходить от власти и вовсе не собирается аж до 2036 года, – если, конечно, доживет. Но всё равно, даже малейшая бацилла сомнения и нелояльности не должна проникать в сознание рабов ФСБ, тягловой силы нынешнего российского государства. Перестраховка примерно в миллион раз по сравнению с реально необходимым и с реально грозящей опасностью – фирменный стиль работы всех органов чекистского государства, всех его «силовых» подразделений, от чекистов на Лубянке до вертухаев в тюрьмах.

И всё же… «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста…» (с) Граждане (на самом деле рабы, хотя называются гражданами) государства, проводившего уже в XXI геноцид целых народов, массовые убийства, ковровые бомбардировки, захват чужих территорий, пытки в своих застенках и политические убийства своих противников за границей – инстинктивно ощущают, что им есть чего бояться. Умом они этого не понимают, сформулировать на словах, конечно же, не могут: сама мысль, что население должно нести ответственность за действия тех, кого оно выбирает во власть, кажется им дикой! Но, тем не менее, какое-то подспудное, смутное, инстинктивное ощущение опасности присутствует: ведь когда речь заходит о преступлениях власти, которые эта биомасса воспринимает как подвиг, то они говорят о себе и о власти как о едином целом: «МЫ».

«МЫ вернули Крым», «МЫ зачистили Чечню», «МЫ еще возьмем Киев и покажем этим хохлам!…», «МЫ боремся с терроризмом в Сирии» (путем ковровых бомбардировок гражданских объектов)… Они заодно с властью во всех ее преступлениях, они аплодировали ее преступлениям все эти годы, а власть старалась изо всех сил: порой, бывало, когда падали цены на нефть, уменьшала размер халявной подкормки своего быдлоэлектората; но уж громом военных побед, фанфарами и литаврами «геополитики», имперским реваншизмом и чуть не добела отмытым сталинизмом, возведенным в ранг золотого века империи – кормила своих рабов постоянно и щедро. На чекистском банкете это блюдо было главным. И быдло радостно хавало эти «победы», желало власти поскорее истребить «черных» и завоевать весь Кавказ, а потом и всю Украину, а не ограничиваться одной только Чечней или одним только Крымом…

Власть выросла из той же почвы, что и население, и разделяет с ним те же самые – имперско-советские, сталинско-бериевские – общие ценности, моральные и духовные. И уж как этому населению потрафить, чем его купить, – эта власть знала прекрасно. Гайдар с Чубайсом могли в начале 90-х могли не знать; думали, что надо только провести реформы – и народ, мол, заживет нормально, сыто, свободно, не хуже, чем в европах… А чекисты, даже пока еще не были у власти, до 2000 года, очень хорошо знали, чего этому ушибленному пыльным совком из-за углы населению на самом деле надо. И радостно дали ему это. И 22-й год уже за счет этой погремушки в руках великовозрастного имбецильного младенца удерживаются у власти.

Население РФ является не больше не меньше как коллективным заказчиком всех преступлений путинщины. Всех агрессий, геноцидов, «зачисток», «возвращений в родную гавань», политических убийств и т.п. А Путин является только их организатором, отдающим приказы своим генералам – как армейским, так и ментовским и чекистским. Но главной виной в уголовном праве считается вина заказчика, а не организаторов и не исполнителей.

Гордясь тем, какая Россиюшка великая, могучая, как ее все боятся, сколько у нее оружия всякого, ракет, «Градов» и пр., чтобы отвоевать любые «временно потерянные» в 1991 году земли – московиты инстинктивно побаиваются ездить в общественном транспорте, особенно после громких взрывов в метро, как в Москве и Питере не раз, или в троллейбусе, как в Волгограде в 2013-м. Это – неизбежная оборотная сторона имперской гордости и удовлетворенного наконец-то чувства «за державу обидно»…

Потому что на самом-то деле не имеет никакого значения, «хлопОк» там в Воронеже произошел, или настоящий взрыв, устроен ли был этот взрыв своими же спецслужбами (непонятно зачем) или же мстителями за убитых москалями и за оккупированные ими чужие земли. Значение имеет только то, что им – поделом! Поделом быдлу, третий десяток лет не просто терпящему, но активно поддерживающему такую власть, власть кровавых убийц и мясников, и аплодирующему ее убийствам!! ЗА ЭТО – кто бы быдло ни взрывал, ни убивал, в маршрутках ли, в троллейбусах, в метро или даже в собственных домах и сортирах, где когда-то обещал Путин мочить «террористов», – поделом подлым и злобным рабам, готовым терпеть издевательства от своей собственной власти, лишь бы соседям эта власть делала еще хуже, шла на них войной, убивала их, бомбила, стирала с земли их города, захватывала чужие земли…

За такой национальный менталитет, рабский и мазохистский, для которого естественно гнуться до земли перед сильным и лизать ему сапоги, а потом зато уж всласть оттягиваться и отыгрываться на слабом и беззащитном, – никакое это автобусно-троллейбусное возмездие, крайне редкое и случайное, по принципу «на кого бог пошлет», даже близко не является на самом деле достаточным наказанием.

И не имеет никакого значения, мстители за геноцид и ковровые бомбардировки приезжают взрывать автобусы и метро в РФ, или это делают (неизвестно зачем и во вред себе же) российские спецслужбы. Не имеет это никакого значения!! – потому что биомасса, которая терпит третий десяток лет тотальную власть спецслужб над собой и четырежды голосует за главаря, поставленного этими самыми спецслужбами на пост президента, полностью заслуживает своей участи. Заслуживает, чтобы его взрывали и убивали как свои, так и чужие. Благо есть за что. И в том случае есть, и в другом. Ибо в ЛЮБОМ из этих случаев населяющее Московию быдло есть ГЛАВНЫЙ ​источник всех проблем – как своих собственных, так и несомых Московией соседним странам и всему миру, вплоть до Центральноафриканской республики. Именно оно – та почва, на которой произрастают все эти сталины, брежневы, путины… Ядовитая почва, на которой ничего другого и не может вырасти.

Главная трагедия современности – в том, что некому решительно взяться за рекультивацию этой почвы. Фатально, трагически некому…

Борис Стомахин