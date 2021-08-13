Українці побили рекорд купівлі вживаних авто

У минулому місяці українську реєстрацію вперше отримали 54,5 тисячі автомобілів. Це рекордний показник за останні 30 місяців.

Про це повідомляє Асоціація “Укравтопром“. Отже, якщо раніше з 5 поставлених на облік авто 4 були уживаними, то тепер старих машин реєструється в 5,6 разів більше, ніж нових.

Також в асоціації відзначають, що в порівнянні з липнем 2020 року першу реєстрацію отримали на 59% більше старих автомобілів. Лідером в цій категорії продовжує залишатися компанія Volkswagen, продукцію якої вважали за краще близько 9,2 тисячі українських автолюбителів, а бестселером став VW Passat з результатом 3,3 тисячі.

Друге місце за популярністю займають автомобілі Ford, яких в липні зареєстрували 4,7 тисячі. На третьому рядку – Renault з показником 4,2 тисячі авто.

Традиційно високий попит має продукція чеської марки Skoda, яка зайняла четверте місце з результатом 3,6 тис. У п’ятірці найбільш зажаданий брендів – німецький Opel, продукції якого віддали перевагу 3,5 тисячі українських автолюбителів.

Всього за сім місяців поточного року українську “прописку” отримали 250 тисяч старих легкових авто. Це на 44% більше ніж роком раніше, а також в 4,3 рази перевищує кількість проданих в країні нових легкових автомобілів за аналогічний період.