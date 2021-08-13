Twitter оновив свій дизайн: що саме змінилося

Як стверджують у компанії, вони викинули все візуальне сміття з мережі

Соціальна мережа Twitter підготувала оновлення дизайнів мікроблогів в браузері та додатках для смартфонів. На користувачів чекають новий шрифт та більш контрастні кольори.

Про це повідомили у блозі компанії.

Не такий як раніше

Перше, на що звертають увагу користувачі – це новий спеціально створений шрифт, який отримав назву Chirp. Як зазначили розробники, шрифт “встановлює баланс між безладним і чітким”, а також може нести як серйозність так і веселість, коли це необхідно.

Також у компанії анонсували збільшення контрастності кольорів. Зокрема, відеоролики і фотографії в мікроблогах почали виділятися більше. Twitter зменшила сірий фон і розділові лінії, щоб полегшити читання тексту.

Третім оновленням стало те, як виглядає кнопка “підписатись”. Відтепер, коли ви вже підписані на когось, фон кнопки не заповнюється кольором, а коли ви не підписані – заповнюється. Раніше все це працювало навпаки, тому треба бути обережним, щоб не відписатися від когось.