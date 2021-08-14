Віктор Павлік розповів, що його бісить у сучасному шоу-бізнесі

Музикант також поділився думкою щодо Тіктока

Український співак Віктор Павлік розповів, що в сучасному шоу-бізнесі його не влаштовує і як все було раніше.

Про це співак заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі “Люкс ФМ“.

Віктор Павлік згадав, коли він починав свою кар’єру, в шоу-біз потрапити було не так легко, як зараз, а дійсно знаменитих артистів можна було перерахувати по пальцях.

“Зараз зірок вже стільки, що неба не видно… Дуже багато людей хочуть співати. Можна прийти, сказати слово: “Му” і піти. А з цього за місяць потім зроблять пісню”,- прокоментував Павлик.

Також музикант висловив своє ставлення до тік-токерів. Виявляється, Віктор зареєстрований в соціальній мережі, але зізнається, більшість контенту, який там є, йому не до душі.