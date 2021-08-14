Трое полицейских погибли в ДТП на Одесчине

В Одесской области, в селе Зоря около 17:30 13 августа перевернулся служебный автомобиль полиции.

Об этом сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Николаеве.

В результате аварии погибли трое сотрудников криминальной полиции и один полицейский травмирован.

В аварию попали сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, которые были в командировке и ехали из Татарбунар в Сарату. Их автомобиль съехал в кювет.

Следователи ГБР выясняют обстоятельства ДТП. По факту аварии начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если оно повлекло гибель нескольких лиц»).