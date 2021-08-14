Як Netflix, тільки Nestflix: американка запустила сервіс для несправжніх фільмів і серіалів

У стрімінгової платформи Netflix з’явився сайт-двійник. На ньому представленні вигадані фільми та серіали.
: The Verge
Nestflix – це платформа для несправжніх фільмів і серіалів, які дивилися або обговорювали герої реальних фільмів. Її запустила дизайнер з Аризони Лінн Фішер.
Сервіс дуже схожий на Netflix. Він містить повноцінний каталог з пошуком, опис зі списком акторів, кадри, а також інформацію про те, в якому реальному фільмі згадувалося конкретно взяте кіно або серіал. На сайті розміщена досить об’ємна колекція вигаданих фільмів і серіалів – там представлено понад 400 фільмів:
- гангстерський бойовик “Ангели з брудними душами” зі стрічки “Один вдома” (улюблений фільм Кевіна Маккаллістера);
- “Дебіл Джек” із “Солдат невдачі”;
- “Весільна наречена” із серіалу “Як я зустрів вашу маму”
- шпигунський трилер “Рівень тривоги: північ” з Майклом Скоттом з “Офісу”;
- сиквели “Титаніка” та “Розумник Вілл Гантінґ” тощо;
День запуску! Ти такий же, як я, і любиш фальшивий фільм всередині фільму? Або шоу в рамках шоу? Перевірте на Nestflix: єдиній платформі для ваших улюблених вкладених фільмів і телешоу.
На жаль нічого крім скриншотів подивитися не вдасться – фільми то фейкові.
Nestflix – платформа для несправжніх фільмів і серіалів / Фото скриншот
Сиквел “Титаніка” / Фото скриншот
“Ангели з брудними душами” зі стрічки “Один вдома” / Фото скриншот