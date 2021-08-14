Рівень метаболізму не змінюється від 20 до 60 років, а потім значно знижується

Американські науковці виявили, що найвищий рівень метаболізму у дітей до 1 року, а у дорослому віці обмін речовин не змінюється. Це, зокрема, допоможе зрозуміти, чому ж люди середнього віку набирають вагу.

Відповідне дослідження опублікували у виданні Science, передає BBC.

Дослідження проводили у 29 країнах серед 6 400 людей. Метаболізм вимірювали за допомогою спеціальної води, яка складалася з важчих форм атомів водню та кисню. Завдяки цьому вчені могли відстежувати, коли вода виходить з організму.

Науковці виявили чотири фази метаболічного життя:

від народження до одного року: тоді рівень метаболізму змінюється від такого, як у матері, до на 50% вище, ніж у дорослих;

до 20 років: плавне зменшення рівня метаболізму, без різких змін під час статевого дозрівання;

від 20 до 60 років: тоді рівень обміну речовин не змінюється;

від 60 років і старше: щороку рівень метаболізму знижується, до 90 років обмін речовин зменшується на 26%, ніж у середньому віці.

За словами вчених, високий рівень метаболізму у перші роки життя вказує на важливість харчування, зокрема недоїдання у дитинстві може мати наслідки упродовж усього життя. Професор Герман Понцер із Дюкського університету у Північній Кароліні, який не брав участі у дослідженні, розповів, що метаболізм пов’язаний і роботою клітин, до року діти дуже зайняті, а з дорослішанням їхня активність зменшується і клітини перестають працювати.

Автори дослідження також не виявили зростання рівня метаболізму під час вагітності чи сповільнення під час менопаузи.

Як розповів професор Том Сандерс із Королівського коледжу Лондону, який не брав участі у дослідженні, у середньому віці (40-60 років) більшість людей у розвинених країнах набирають вагу. Однак американські науковці не виявили відмінності між обміном речовин у 20-ти та 60-річних.

«Ці висновки підтверджують думку, що ожиріння виникає через надмірне споживання енергії з їжі, а не через зменшення витрат енергії», — сказав він.

Крім того, дослідники вважають, що розуміння змін метаболізму вплине на медицину. Автори дослідження Розалін Андерсон та Тімоті Роудс кажуть, що не може бути збігом обставин те, що хвороби літнього віку починаються після різкого зниження рівня обміну речовин.

Ймовірно, їхня робота допоможе з’ясувати, що поширюється рак по-різному через зміну обміну речовин, і чи зможуть ліки змінювати метаболізм для уповільнення хвороб у літніх людей.