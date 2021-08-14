ФСБ РФ в Керчі збирає особисті дані школярів

Як повідомлялось, у Криму збудують регіональний центр з військової підготовки молоді «Авангард» – один з великої мережі подібних центрів по всій Росії. З єдиною відмінністю – цей стоятиме на окупованій українській землі і готуватиме вояків для Путіна з наших, українських дітей. Подробиці читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань ««Авангард»: кримських підлітків вчитимуть вбивати і вмирати за Росію».

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