ФСБ РФ в Керчі збирає особисті дані школярів

Як повідомлялось, у Криму збудують регіональний центр з військової підготовки молоді «Авангард» – один з великої мережі подібних центрів по всій Росії. З єдиною відмінністю – цей стоятиме на окупованій українській землі і готуватиме вояків для Путіна з наших, українських дітей. Подробиці читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань ««Авангард»: кримських підлітків вчитимуть вбивати і вмирати за Росію».
Нагадаємо:
- За даними українських правозахисників, до мілітаризації освітнього простору в окупованому Криму та знищення української ідентичності кримських дітей причетні щонайменше 12 осіб: від так званих кримських «міністрів освіти» до вчителів шкіл півострова.