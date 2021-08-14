У столиці на очах у правоохоронців чоловік з автоматом побив невідомого

У столичному ЖК «Французский квартал-2» сталася незрозуміла подія.

Як повідомляє 13 серпня паблік «Київ оперативний» з посиланням на свідків, п’яний чоловік з незрозумілих причин бешкетував та вибивав двері.

«Коли прийшов охоронець — той почав його бити. Через деякий час приїхали друзі дебошира з автоматом і пістолетом на «кубику». Прямо при поліції побили людину — зламали ніс і щелепу», — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як невідомі люди, одному з тих, хто з’явився на місці події нанесли кілька ударів. Поряд знаходилися люди у формі правоохоронців.

Також видно, що невідомий «друг дебошира» тримає у руці ймовірно саме автомат.

Що передувало побиттю — невідомо.

Обурені користувачі у коментарях пишуть, що «людина на вулиці столиці з автоматом це звичайно жесть. Яущо буде тиша, значить — зам’яли».

: Новости Ю