Jerry Heil показала весільні фото: за кого вийшла заміж українська співачка

Jerry Heil опублікувала нові фото у своєму мікроблозі.

Українська співачка і ведео-блогерка Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шамаєва) отримала величезну популярність після виходу синглу «Охорона отмєна». На сьогоднішній день 25-річна артистка продовжує підкорювати вітчизняний шоу-бізнес, а нещодавно стала со-ведучою Григорія Решетніка.

Jerry Heil вирішила здивувати шанувальників і оголосила про своє весілля, правда вона виявилася жартівливою. Вона постала у весільній сукні, яка складалася з пишної спідниці і об’ємних рукавів. Співачка, при цьому, презентувала нову пісню «Тук тук тук».

«На Заході це вже давно називається сологами, класний крок у відносинах з собою. Для мене це філософія, це про прийняття себе. Тому що коли у родичів по таймінгу онуки і весілля, а у тебе інші пріоритети-виявляється, і тут існує компроміс! 😄», – підписала співачка.

«Той момент, коли всі родичі говорять тобі вийти заміж і ти приймаєш їх виклик😂 😂», «дуже гарна сукня💚», «Ура, ти молодець)», «пісня прикольна, але вийти за себе заміж😂 😂 😂», – відзначили передплатники.