Драка с «Нацкорпусом» на Банковой: есть пострадавшие

В ходе столкновений с представителями Нацкорпуса под Офисом Президента семь полицейских получили ожоги глаз, еще несколько нацгвардейцев получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Сегодня, 14 августа, во время запланированной акции у Офиса Президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем – спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей», – говорится в сообщении.

В результате столкновения 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали. Также среди пострадавших есть несколько граждан.

«Сейчас ситуация спокойная», – добавил представитель МВД Артем Шевченко.

От имени МВД он призвал всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и подчеркнул, что каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ.

Члены организации «Национальный корпус» собрались на митинг под Офисом президента сегодня, 14 августа, с целью «дать понять власти», что их не сломать «давлением и репрессиями». Во время протестов началась мощная драка.

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