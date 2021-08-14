Більше шкоди, ніж користі: названі вітаміни, які негативно впливають на організм

Надлишок цих препаратів може призвести до серйозних наслідків

Багато прихильників здорового способу життя говорять про важливість боротьби з авітамінозом і закликають вживати якомога більше вітамінів. Однак багато речовини негативно впливають на організм і можуть викликати проблеми зі здоров’ям.

Вітаміни необхідно приймати лише після обстеження, які визначають нестачу тих чи інших речовин у організмі. Адже передозування вітамінів може стати не меншою проблемою, ніж їх нестача.

Особливо небезпечним є надмірне вживання жиророзчинних вітамінів, які швидко проникають в організм і повільно з нього виводяться. До таких речовин відносяться вітаміни А, D, Е і К.

Надлишок вітаміну Д може викликати нудоту і свербіння. У вагітних ця речовина може викликати патологію плоду, включаючи хвороби кісткової системи. Надмірне вживання вітаміну А може викликати проблеми із зором. Через пересичення вітаміном К може розвинутися анемія. Вітамін Е може викликати розлад шлунково-кишкового тракту, слабкість і головний біль.

: Ukrhealth