У Google Play сталася «зачистка» десятків тисяч додатків

В останні кілька місяців Google почала масово видаляти Android-Додатки, опубліковані у фірмовому магазині. За даними відразу декількох аналітичних компаній, з вересня минулого року вендор «зачистив» понад 200 тисяч програм — і цим справа, ймовірно, не обмежиться.

Аналітичні компанії App Annie, AppBrain і Statista відзначають, що тільки з січня по квітень 2021-го з Google Play було видалено 58 000 додатків, а в травні — ще 65 тисяч.

Причиною останніх “зачисток” експерти називають впровадження нових правил публікації, які були оголошені в кінці квітня. Зокрема, Google заборонила використовувати заголовки довжиною більше 30 символів, що вводять в оману, або містять рекламу.

За статистикою, за першу половину 2021-го користувачі Google Play здійснили 56,2 мільйона завантажень-на 6% більше, ніж минулого року.

Аналітики агентства Sensor Tower відзначають, що виручка магазину в першому кварталі 2021-го зросла на 30%, досягнувши позначки в 23,4 мільярда доларів.

Проте лідирує на мобільному ринку магазин AppStore з показником $41,5 мільярда за перші шість місяців Цього року — незважаючи на меншу кількість додатків.