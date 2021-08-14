Дієтолог пояснила, кому не можна вживати кавуни та дині

Відомий дієтолог Антоніна Стародубова розповіла, що вживання навіть найбільш корисного продукту може мати серйозні наслідки для здоров’я. Фахівець розповіла, що не рекомендується вживати дині і кавуни пацієнтам із захворюваннями шлунку та кишечника.

Лікар підкреслила, що популярні баштанні культури також протипоказані при хворобах сечовивідних шляхів. Дині і кавуни не рекомендується вживати діабетикам, а також людям з індивідуальною непереносимістю і хворобами шлунково-кишкового тракту. Втім, фахівець також підкреслила, що навіть здорова людина повинна з обережністю ставитися до вживання баштанних культур.

За її словами, важливо навчитися визначати якість дині і кавуна, і при цьому враховуються багато факторів, наприклад, умови вирощування та регіон вирощування. Навіть якщо ви є великим шанувальником баштанних культур і не скаржитесь на здоров’я, необхідно контролювати їх порції. Нагадаємо, раніше інші дієтологи розповіли, що доросла здорова людина щодня повинна з’їдати не більше 500 г м’якоті кавуна. Крім того, цю ягоду потрібно вживати окремо і ні в якому разі не поєднувати її з вуглеводами.