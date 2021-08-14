Відома артистка Ірена Карпа показала целюліт на своїх сідницях

Ірена Карпа, яка є популярною українською співачкою та телеведучою, засвітила чималий целюліт на своїх сідницях. Наразі жінка насолоджується відпочинком в Іспанії.

Вона активно публікує нові кадри з відпустки й показує, як проводить час в теплих краях. Нещодавно Ірена Карпа запостила світлину, на якій продемонструвала целюліт на сідницях.

Своє фото зірка українського шоу-бізнесу розмістила на сторінці в Instagram. Перед камерою вона постала серед моря. Ірена Карпа позує без макіяжу та в купальнику бежевого кольору.

Жінка зовсім не соромиться свого тіла, тому часто демонструє його кумирам. У дописі телеведуча залишила повчальний текст про жіночі сідниці.

За словами Ірени Карпи, ця частина тіла є по-особливому приваблива. Артистка, навіть, пожартувала, що жіночі сідниці, як село без церкви. Також телеведуча залишила багато народних висловів про цю частину тіла.

Фото жінки оцінила велика кількість кумирів. Вони дуже пишаються Іреною Карпою та зичуть їй лише всього найкращого в житті. Фани погодились зі словами телеведучої й залишили у коментарях багато компліментів.