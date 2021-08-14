Зеленський збільшив штатну чисельність співробітників Представництва президента в АРК: займатимуться Кримської платформою

Гранична чисельність співробітників Представництва президента України в АРК збільшена на 10 осіб, до 45 штатних одиниць.

Крім того, згідно зі змінами, визнано за доцільне тимчасове розміщення Представництва президента України в АРК в Києві, а одного із заступників постійного представника президента в АРК і окремих співробітників Представництва – в Херсоні.

Раніше в Херсоні розміщувалися окремі структурні підрозділи Представництва для забезпечення роботи по особовому прийому громадян, розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, забезпечення доступу до публічної інформації.

Кримська платформа може відіграти важливу роль у координації санкційних політик США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн, які не визнають незаконної спроби анексії Криму Росією. Така координація дозволить виробити більш ефективну санкційну політику, яка призведе до серйозних наслідків для РФ за її дії проти України, зокрема, щодо притягнення до відповідальності російського бізнесу та топчиновників, які вкрали українську власність на окупованому півострові, Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії сказав в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?

Про те, які перспективи у Кримської платформи бачить уряд Федеративної Республіки Німеччини, – в інтерв’ю Анки ФЕЛЬДГУЗЕН, Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні для Центру журналістських розслідувань.

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