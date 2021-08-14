Бенксі створив вісім нових шедеврів на сході Англії (фото)

Він підтвердив своє авторство відповідним відео у соцмережі
Британський вуличний художник Бенксі за декілька днів створив вісім нових шедеврів вуличного мистецтва на східному узбережжі Англії. Своє авторство він підтвердив за допомогою відео на сторінці в Instagram.
Найпомітнішою серед нових робіт художника є графіті з трьома дітьми у човні “Ми всі в одному човні”, на якому частину композиції формує лист заліза, який місцева влада прибрала через декілька днів після створення малюнку.
Фото: Instagram/banksy
Також ефектною вийшла картина, на якій дитина грається піском, який вона дістала ломом з-під бруківки.
Фото: Instagram/banksy
Художник також “освіжив” пам’ятник та створив роботи з чайкою, крабами, мишами, та людьми, які танцюють на даху зупинки громадського транспорту.
: Banksy