У Чорнобильській зоні законсервують знакові туристичні об’єкти

У зоні відчуження 2021 року в межах проєкту «Чорнобиль. Збереження» планують розпочати консервацію перших трьох туристичних локацій. Роботи проводитимуться за програмою Президента «Велике будівництво».

Про це на пресконференції щодо збереження легендарних об’єктів Зони повідомила операційна директорка проєктного офісу Ілона Шнейдер, передає кореспондент Укрінформу.

«Цього року у нас в проєкті на збереження – кафе «Прип’ять», автовокзал та колишня 16-поверхівка», – сказала Шнейдер.

За словами радниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань розвитку зони відчуження, керівниці проєкту «Чорнобиль. Збереження» Лали Тарапакіної, одна частина об’єктів підлягає консервації (збереження первинного вигляду, задля чого й приїжджають туристи), інша – музеєфікації, мета якої – збереження пам’яті.

«Третій різновид – це будівництво зовсім нових об’єктів. Це нові санітарні зони, КПП, сервісні центри біля Прип’яті, Чорнобиль-хаб», – зазначила вона.

Зокрема, консервація торкнеться знаменитих вітражів у кафе «Прип’ять». На даху 16-поверхівки планують облаштувати оглядовий майданчик, звідки відкриватиметься краєвид на всю Зону. Також у цьому будинку планують створити музей у квартирі лейтенанта Володимира Правика – керівника першої пожежної бригади, яка прибула на ЧАЕС після аварії.

«Ми хочемо зробити безпечним це місце (16-поверхівку – ред.). Зробити все навіть для інклюзивного туризму. Поєднати тут меморіальний об’єкт та туристичну атракцію», – додала Тарапакіна.

За словами Шнейдер, на 2021-й заплановано вишукувальні дослідження та проєктування. Крім того, почнеться частина будівельних робіт, які завершать у 2022-му. Цього року на ревіталізацію об’єктів у Зоні виділили 30 млн грн.

Крім того, цьогоріч планують закінчити проєктування реконструкції КПП «Дитятки».

«Він перетвориться на новий, технічно сучасний термінал, який забезпечуватиме не лише бар’єрну функцію, але й скоротить швидкість проходження туристів і працівників. Будівництво цього об’єкту заплановано на наступний рік», – додала Шнейдер.

Далі у планах – створення музею на території ЗГРЛС «Дуга», консервація готелю «Полісся», кінотеатру «Прометей», басейну «Лазурний» та інших знакових об’єктів.

У свою чергу народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк під час заходу анонсувала повний аудит і ревізію Державного агентства з управління зоною відчуження, після якого може повноцінно початися консервація туристичних об’єктів і розвиток промисловості в Зоні.