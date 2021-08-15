У Києві викрили жінку, яка привласнила 600 тис. грн в афері з онлайн-знайомствами

Співробітники управління протидії кіберзлочинності Києва спільно зі слідчими столичної Національної поліції викрили зловмисницю, яка отримала 600 тис. грн у результаті афери на сайті знайомств.

“Жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Ця “людина”, за легендою зловмисниці, надіслала потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дорогий подарунок нібито наклали арешт. Для сплати штрафу фігурантка переконала потерпілу взяти кредит на 600 000 гривень та перерахувати гроші на рахунок зловмисниці”, – повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.