Українці вперше перелетіти Атлантику на гелікоптері і претендують на національний рекорд (фото)

Український екіпаж вперше здійснив трансатлантичний переліт на гелікоптері, пишуть Крила.

Екіпаж у складі Максима Луньова і Євгена Рахмайлова подолав понад 10 тис. км маршруту, 50 годин в повітрі над територією 13 країн.

Приземлилися в ніч на 11 серпня в аеропорту Бориспіль. Відправною точкою маршруту було місто Мірабель в канадській провінції Квебек, звідки гелікоптер Bell 407 GXI вилетів на початку серпня.

У світі налічується одиниці таких перельотів, а для України це перше подолання океану літальними апаратами, “батьком” яких називають легендарного Ігоря Сікорського. Команда вже подала документи на реєстрацію в Книзі рекордів України.

Максим Луньов – засновник компанії Heliclub та Євген Рахмайлов – чемпіон України та Італії з автогонок – місяць готувалися до перельоту.

Гелікоптер має свої особливості: кожні 3-4 години потрібна дозаправка, а у разі виникнення позаштатних ситуацій вже неможливо повернутися назад.

Гренландія, Ісландія, Фарерські острови, Шотландія, Англія, Франція, Бельгія, Люксембург, Німеччина, Швейцарія, Чехія, Польща – над цими територіями пролітав екіпаж, прямуючи з Канади в Україну.

В Ісландії екіпаж застав виверження вулкана, а в канадській Арктиці облетів льодовики, де не ступала нога людини.

Після трансатлантичного перельоту пілот планує і інші далекі подорожі – на африканський континент і в Азію. І не тільки з метою продемонструвати свою майстерність, можливості апарату і встановити нові рекорди, але і на комерційній основі.

“Немає кращого методу пізнати світ, ніж на вертольоті”, – запевняє Максим Луньов.

: shotam.info