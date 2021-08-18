Брифінг «Незаконне переміщення кримських в’язнів: чергові докази вчинення воєнного злочину направлено до МКС» (трансляція)

Трансляцію заходу веде прокуратура АРК та Севастополя.

В брифінгу беруть участь: Ігор Поночовний, керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя; Олександр Павліченко, виконавчий директор Громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини»; Роман Мартиновський, провідний експерт Громадської організації «Регіональний центр прав людини», адвокат; представник Офісу Генерального прокурора.

Під час брифінгу спікери:

– представлять інформацію яка підтверджує причетність посадових осіб держави-окупанта та її окупаційної адміністрації щодо незаконного переміщення громадян України, які знаходились в місцях несвободи в Криму або опинилися там за час окупації півострова, на територію РФ для відбування покарання;

– зазначать наслідки, які зумовлюються протиправними діями окупаційної влади РФ;

– обґрунтують серйозність такого порушення через призму національного та міжнародного права;

нададуть останні відомості щодо розслідування ситуації по Україні в рамках Міжнародного кримінального суду (МКС).