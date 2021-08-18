В Офис генерального прокурора Украины добиваются объявления в международный розыск депутата Верховной Рады от «ОПЗЖ» Тараса Козака, сообщают Українські Новини.

«Во время досудебного расследования указанного уголовного производства 18.05.2021 следователем в порядке ст. 281 УПК Украины подозреваемый объявлен в розыск. В настоящее время принимаются меры по объявлению подозреваемого в международный розыск», — говорится в ответе ОГПУ на запрос издания.

Напомним, Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

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У Венедиктовой хотят подать нардепа Козака в международный розыск обновлено: 18 августа, 2021 автором: Redactor