Столичні патрульні виявили двох водіїв за кермом під наркотиками

Патрульні продовжують виявляти водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Так, на лінію 102 звернувся громадянин, який повідомив про чоловіка, який у автомобілі Opel вживав наркотичні речовини.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль на Відрадному проспекті.

За кермом перебував 54-річний чоловік з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Від освідування водій відмовився.

У автомобілі патрульні побачили пристрій, ймовірно, для вживання наркотиків, а під час поверхневої перевірки виявили речовини, схожі на наркотичні.

Інший випадок стався сьогодні вночі. На вулиці Мельниченка патрульні зупинили технічно несправний автомобіль Honda.

Інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, крім того, останній помітно нервував й відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.

Патрульні, з огляду на його підозрілу поведінку, вирішили провести поверхневу перевірку та виявили шприц і згортки з порошкоподібною речовиною. Зі слів чоловіка — наркотики.

На водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Для вилучення речовин та надання правової кваліфікації діям чоловіків інспектори викликали слідчо-оперативні групи.

: kyiv.media