Запрацювали англомовна і кримськотатарська версії сайту Кримської платформи

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в мікроблозі Twitter.

«Сайт Кримської платформи заговорив кримськотатарською мовою. Тож вся актуальна інформація про Платформу відтепер розміщуватиметься українською, англійською та кримськотатарською мовами!», – написала Джапарова.

Як повыдомлялось, 13 српеня 2021 року міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт Кримської платформи.

Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?

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