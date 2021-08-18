Запрацювали англомовна і кримськотатарська версії сайту Кримської платформи

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в мікроблозі Twitter.
«Сайт Кримської платформи заговорив кримськотатарською мовою. Тож вся актуальна інформація про Платформу відтепер розміщуватиметься українською, англійською та кримськотатарською мовами!», – написала Джапарова.
Як повыдомлялось, 13 српеня 2021 року міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт Кримської платформи.
Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що створення Кримської платформи буде серйозним кроком у напрямку деокупації Криму, оскільки в ході установчого саміту, який відбудеться 23 серпня в Києві, буде створено постійно діючий офіс і обговорені ініціативи щодо безпеки у Азово-Чорноморському регіоні. Він також зауважив, що країни-учасниці Кримської платформи ризикують погіршити відносини з РФ, яка дуже негативно реагує на її створення.
- Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Росія «погрожує» країнам, які погодилися взяти участь в міжнародному саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня в Києві.
- 6 серпня 2021 року під час форуму Експертної мережі Кримської платформи у Києві представили цілі та завдання семи підгруп у її складі.
- 13 серпня 2021 року очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість запланованого на 23 серпня учасників саміту Кримської платформи збільшилася до 42.