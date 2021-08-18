ХТО НАСПРАВДІ СТОЇТЬ ЗА СХЕМАМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ: КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ФІРМ ЄВГЕНА ГОЛУБОВА ТА ЙОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ

Україна є однією з країн, куди їдуть на навчання студенти з іноземних держав. Як свідчить дослідження Українського державного центру міжнародної освіти при МОН, в Україні навчаються найбільше студентів з країн СНД — 49% (лідери — Туркменістан, Азербайджан, Грузія), Африки — 18% (Нігерія, Марокко, Гана), Близького Сходу — 16% (Ірак, Йорданія, Туреччина), Азії — 12% (Індія, Китай, В’єтнам). З країн ЄС — лише 2,3%.

Однак, на студентах з інших країн заробляє не держава, а зловмисники, які створюють канали нелегальної міграції через фіктивні вступи студентів до навчальних закладів та отримання посвідок на тимчасове проживання.

За повідомленням запорізького СБУ керівництво кількох запорізьких ВНЗ налагодило схему з продажу фіктивних дипломів про вищу освіту вихідцям з Близького Сходу і Північної Африки. Відео спецоперації з викриттям керівництва Запорізької інженерної академії опублікувала прес-служба запорізького СБУ.

У Службі безпеки України спільно з поліцією викрили керівників декількох вищих навчальних закладів Запоріжжя на незаконній легалізації іноземців на території України. За наявною інформацією мова йшлась про керівництво університетів ЗДІА та ЗДМУ.

Правоохоронці встановили, що посадові особи організували механізм протиправного перебування в Україні вихідців з деяких країн Близького Сходу і Північної Африки. Для реалізації угоди зловмисники задіяли представників місцевої комерційної структури, зокрема фірми «Адванта» (спеціалізуються на допоміжній діяльності у сфері освіти — прим. Авт.). Керівництво університетів використовували програму міжнародного студентського обміну та оформляли фіктивні запрошення іноземцям на, нібито, навчання в українських університетах. На підставі отриманих запрошень мігранти отримували право на проживання в Україні з подальшою можливістю виїзду в країни ЄС.

Незмінним керівником та власником ПП «Адванта» являється Голубов Євген Анатолійович, який і заробляє на схемах зі студентами.

Громадянин Голубов має численні «неформальні» зв’язки з керівництвом вищих навчальних закладів, що допомагає йому у протиправній діяльності

Десять тысяч долларов за диплом: подробности разоблачения руководства запорожских ВУЗов (ВИДЕО)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=928041417388547&id=100005480922215

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу Служби безпеки України за вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42018081050000084 від 24.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час обшуку офісних приміщень ПП «Адванта» слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян-Ситнік І.Г. були вилучені грошові кошти в сумі 111 915 доларів США та 69 925 євро.

Одак, це не єдине кримінальне провадження, що розслідується щодо діяльності фірми Євгена Голубова, власника та директора ПП «АДВАНТА».

У провадженні ГУ НП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12014080010000349 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Провадження порушено на підставі того, що протягом 2010-2014 років посадові особи Запорізької державної інженерної академії, зловживаючи своїми службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме громадян інших держав, фактично без складання вступних іспитів та отримання заліків, зараховували останніх на денну форму навчання, чим сприяли підриву авторитету держави.

Відповідно до ухвали Ленінського районного суду міста Запоріжжя з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведено обшук за місцем розташування приватного підприємства «Адванта» (ЄДРПОУ 34268353), де може знаходитись документація що має значення для повного та об’єктивного прийняття рішення по справі, а саме: підроблені документи, які стали підставою для незаконного перетину кордону України громадянами інших держав, документи, які свідчать про фіктивне навчання іноземців у вищих навчальних закладах України, безпідставне отримання заліків та складання іспитів без відвідування занять, підроблені дипломи та інші документи суворої звітності, штампи, печатки інших установ та організацій, які є інструментом скоєння кримінального правопорушення, будь-які речі, носії інформації та документи, які підтверджують отримання неправомірної вигоди посадовими особами навчальних закладів, чи за посередництвом суб’єктів господарської діяльності, інші документи та носії інформації, які можуть бути використані у якості доказової бази при встановленні істини за кримінальним провадженням.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/52283225

Кримінальні провадження, ініційовані Службою безпеки України щодо вищих навчальних закладів зухвало не розслідувались та «пропадали», незважаючи на суттєві докази винних дій посадових осіб. Не розслідувати кримінальні провадження без покровителів у правоохоронних органах просто неможливо, тому саме це, скоріш за все, та гроші стало підставою для нерозслідування кримінальних проваджень.

Кримінальні правопорушення щодо посадових осіб ПП «АДВАНТА» та деяких навчальних закладів були настільки резонансними, що причинами їхнього нерозслідування зацікавився комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності під головуванням народного депутата Д.Монастирського, який надав доручення Генеральному прокурору Венедіктовій І.В. проінформувати комітет Верховної Ради України про причини зволікання з притягненням до відповідальності фігурантів кримінальних проваджень, які створили канал нелегальної міграції студентів –іноземців до Європи.

07 червня 2021 року у зв’язку з втручанням Офісу Генерального прокурора та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, народних депутатів Кінзбурської В.О. та Жмеренецького О.С., Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності постановою першого заступника керівника обласної прокуратури скасовано як незаконне рішення про закриття кримінального провадження та розпочато службове розслідування щодо посадових осіб Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області, які допустили нерозслідування кримінального провадження щодо ПП «Адванта» та посадових осіб вищих навчальних закладів. На даний час в розслідування активно проводяться слідчі дії, зокрема, слідчим проводяться допити студентів – іноземців, які отримали запрошення на навчання від Запорізького Національного Університету та ПП «Адванта» (директор та власник Євген Голубов), слідчим сплановано провести тимчасовий доступ до відомостей про студентів, які навчалися в Запорізькому Національному Університеті у період часу з 2017 по 2021 роки.

До речі, першим заступником Харківської обласної прокуратури Лимарем В.Л. в червні 2021 року розпочато розслідування щодо неправомірних дій посадових осіб ПП «АДВАНТА», які шляхом зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами студентів — іноземців Харківських ВУЗів, номер кримінального провадження 42021220000000270.

Як стало відомо з постанови Яворівського районного суду Львівської області від 12.04.2021 року (справа 944/1853/21) та листа ректору Одеського державного аграрного університету Михайлу Брошкову стало відомо, що 09.04.2021 студенти підготовчого факультету Одеського державного аграрного університету Амритпал Сінгх, Гурджіт Сінгх, Сінгх Манрадж, Гурпріт Сінгх прибули за запрошенням ПП «Адванта» (ЄДРПОУ 34268353) та його керівника Голубова Євгена до України ніби-то на навчання, а в подальшому вчинили спробу незаконного перетинання державного кордону з України в Республіку Польща, поза пунктами пропуску через державний кордон України під керуванням громадянина України. На даний час рішення суду щодо всіх чотирьох осіб набрали законної сили, вказаних осіб притягнуто до відповідальності. Фактично вказані студенти не мали на меті навчатись та відвідувати заняття, а отримали за грошові винагороди можливість приїхати в Україну, щоб в подальшому переїхати до інших країн Європи.

Крім того в матеріалах кримінального провадження містяться копії листів Харківського національного університету ім. Н.В. Каразіна Тимчасовому Повіреному у справах Республіки Узбекистан в Україні Пану Баходиру Ібрагімову повідомлено про прийняття рішення щодо надання громадянам Республіки Узбекистан, що постраждали внаслідок неправомірних дій суб’єкта господарювання ПП «Адванта», максимально довгих термінів ліквідації фінансової та академічної заборгованостей. Аналогічний лист було направлено до Посольства Королівства Марокко в Україні про те, що жоден громадянин Королевства Марокко, що потрапив у неправомірну ситуацію з суб’єктом господарювання ПП «Адванта», не був відрахований з університету з причини фінансової заборгованості з причини фінансової заборгованості. Це ще одна схема, де через неправомірні дії Євгена Голубова та його бізнес-партнерів постраждала велика кількість студентів-іноземців. Про ситуацію з неправомірними діями керівництво Харківського національного університету ім. Н.В. Каразіна проінформувало навіть заступника Міністерства освіти та науки України.

Відео розслідування заволодіння грошовими коштами студентів можна переглянути тут https://www.facebook.com/watch/?v=210015129973602

Декілька слів про бізнес-парнерів Голубова Євгена. Одним з таких являється Різниченко Ярослав, спільно з яким Євген Голубов заснував ТОВ «Українсько-індійський освітній центр» (ЄДРПОУ 44339823).

До речі мати Ярослава Різниченко – Серафіма Різниченко займає різні впливові посади у вищих навчальних закладах та наближена до Міністерства освіти та науки України, можливо, в цьому також «успіх» роботи Євгена Голубова.

Як нам стало відомо з джерел у правоохоронних органах до Ярослава Різниченко у правоохоронців також з’явились питання через проведення досудового розслідування щодо нелегальної міграції студентів – іноземців.

На даний час правоохоронці перевіряють фірми Євгена Голубова на предмет супроводження іноземців весь період знаходження в Україні та посередництва у отриманні грошових коштів посадовими особами вищих навчальних закладів за фіктивне зарахування до навчальних закладів та навчання, отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні насправді не для навчання, а для подальшого нелегального потрапляння до Європи, створення каналу нелегальної міграції.

Про те, як діють канали незаконної міграції в Україні розказав один студентів:

Приватне підприємство, яке здійснює діяльність щодо набору іноземних студентів (вихідців з Непалу, Палестини, Нігерії, Гани, Іраку, Марокко, Туреччини, Індії та інших країн) укладає договори з вищими навчальними закладами щодо проходження навчання іноземними громадянами. В подальшому іноземці отримували запрошення для проходження навчання, на підставі яких отримували право в`їзду в Україну та перебування на її території протягом періоду навчання. На підставі незаконно отриманих запрошень іноземні громадяни фактично використовують відповідні запрошення виключно для перетину державного кордону України.

З цією метою, через посередників-агентів в Непалі, Палестині, Нігерії, Гані, Іраку, Марокко, Туреччині, Індії та інших країн шукаються іноземці, які мають на меті потрапити на територію України для постійного або тимчасового проживання або намагаються з території України в подальшому незаконно потрапити до Європи, при цьому не маючи для цього законних підстав. Фірми за матеріальну винагороду, надають допомогу в підготовці та оформленні пакету документів, які містять неправдиві відомості, для подачі до місцевих вищих навчальних закладах з метою отримання запрошень на навчання, в тому числі на підготовчі курси (мовні курси), які коштують 200-500 доларів США.

Після отримання таких запрошень, іноземці прибувають на територію України, при цьому на навчання до навчальних закладів не зараховуються, та, не маючи на те законних підстав, залишаються на території України, працюючи в таксі, службах доставки або взагалі намагаються з України проникнути до Європи. На даний час це підтверджується листом Львівського прикордонного загону від 12.04.21 року №21/5054 щодо незаконного перетину студентами Одеського державного аграрного університету громадянами Індії кордону з Республікою Польща і таких випадків дуже багато.

У зв’язку з розслідуванням численних кримінальних проваджень щодо діяльності фірми Євгена Голубова вищими навчальними закладами проводяться наради з доведенням інформації про порушення законодавства ПП «Адванта» та вживаються заходи щодо попередження неправомірних дій по відношенню до студентів.

До речі, фірма Євгена Голубова вже була фігурантом статті «Незаконна легалізація іноземців на території нашої держави» https://ord-ua.com/2021/07/14/nezakonna-legalizatsiya-inozemtsiv-na-teritoriyi-nashoyi-derzhavi/

Досить часто Євген Голубов отримував запрошення для приїзду студентів з різних країн в Україну, а далі ці студенти «пропадали». Наприклад, з відповіді Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету стало відомо про те, що в 2020 році директор ПП «Адванта» Євген Голубов отримав 23 запрошення, однак ЖОДНОГО студента (абітурієнта) до вищого навчального закладу не приїхало, на даний час всі запрошення навчальний заклад анулював і з фірмою більше не співпрацює.

Сподіваємось, після цієї публікації керівництво держави та правоохоронні органі посилять інтерес до створених каналів нелегальної міграції в Україні.

panfilov2233-i-ua