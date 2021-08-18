Білочку-павука показали на Тернопільщині: тварина бігла стіною поліклініки

Білка-павук. Вгору, додолу – прудка вивірка ганяла по вертикалі багатоповерхівки у центрі міста.

Таку оказію зафільмували жителі Чорткова на Тернопільщині, які були біля тамтешньої поліклініки. Білка, наче павук, мчала стіною, лавіруючи між вікнами семиповерхової установи. Найімовірніше, вона змогла видряпатися на будівлю, перебігши із сусіднього саду, кажуть місцеві.

Бо між спорудами медичного комплексу ростуть фруктові дерева. Саме туди вона і помчала після свого показового виступу.

: podiya.te.ua