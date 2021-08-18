Кабмін дозволив особам з однією дозою вакцини від COVID-19 перетинати держкордон та КПВВ на Донбасі і в Криму без самоізоляції

Відповідні зміни до карантинної постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року були затверджені на засіданні уряду 18 серпня, передає Центр журналістських розслідувань.

Згідно з документом, для безперешкодного перетину держкордону без проходження самоізоляції іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

При цьому також буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров’я.

До внесення змін у постанову необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.

Аналогічні зміни внесені і у порядок перетину громадянами контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, а також на адмінкордоні з Кримом.

Особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, звільняються від проходження самоізоляції при наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або декількома дозами схвалених ВООЗ вакцин.

Раніше для безперешкодного перетину держкордону або КПВВ необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.

Кабмін також додав препарат Janssen (Johnson&Johnson) до списку вакцин проти коронавірусу, після вакцинації якими видаватиметься COVID-сертифікат. Таким чином, згідно зі змінами, внесеними до карантинної постанови, COVID-сертифікат видаватиметься після щеплення такими вакцинами:

Pfizer&BioNTech;

CoronaVac;

CoviShield;

AstraZeneca;

Vaxveria;

Moderna;

Janssen.

При цьому українські прикордонники не беруть до уваги документ про вакцинацію російськими препаратами (Супутник V, ЕпіВакКорона тощо.), оскільки на території України вони не визнаються.

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