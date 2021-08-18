Суд засудив до 8 років агента ФСБ, який збирав дані про ракетний комплекс «Нептун»

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Як зазначається, законної сили набрав судовий вирок стосовно агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

«Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу «Нептун». Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

6 травня 2020 року контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу. Інформація, яка мала потрапити російській спецслужбі, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави.

У липні 2021 року Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.

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