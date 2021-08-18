У Львові чоловік вкусив за ніс голову ОСББ: той нібито «погано справлявся з обов’язками»

Залізничний районний суд виніс покарання львів’янину, який покусав голову ОСББ. Винний повинен заплатити потерпілому компенсацію в розмірі понад 102 тис. грн, а також провести 150 годин на громадських роботах.

Поліція встановила, що у 39-річного Віталія Шебека виник конфлікт з 59-річним головою ОСББ «Любінська дорога» Михайлом Дручеком. Шебек вкусив його за ніс. Після цього чоловіки впали на землю, де він вкусив Дручека за мізинець лівої рук. Потерпілий отримав перелом нігтьової фаланги та три рвані рани на носі, а таже садна на обличчі і губах.

За словами Шебека, конфлікт стався через те, що голова ОСББ довго не відповідав на його звернення з приводу проблем в будинку та погано справлявся з обов’язками. Після інциденту Дручек вимагав виплати 78 тис. грн матеріальної шкоди та 250 тис. грн моральної компенсації.

: u-news.com.ua