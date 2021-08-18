Мобілізація адмінресурсу для Мурадова – Центр журналістських розслідувань

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Блог Микити Панасенка про те як Георгій Мурадов, «віцепрем’єр» окупаційного уряду, фактично тіньовий міністр закордонних справ Криму та його постійний представник при Путіні, активно використовує адмінресурс для агітації за себе під час балотування у Держдуму РФ та пробує будувати свій рейтинг на пропагандистських антиукраїнських заявах.

Окупаційний прихвостень Георгій Мурадов збирається балотуватися в Державну думу від партії «Єдина Росія» на виборах, які відбудуться з 17 по 19 вересня.

У кінці травня він увійшов у десятку лідерів попереднього голосування за партійними списками, тобто «праймеріз» від «Єдиної Росії».

Але навіть якщо він переможе на виборах від кримського осередку “Єдиної Росії”, то все одно ці результати не будуть визнані світом. Як і з будь-яким іншим кандидатом, оскільки півострів знаходиться під окупацією.

Мурадов понад 20 років працював у Міністерстві іноземних справ Росії. Потім – заступником керівника Россотрудничества – організація, яка за допомогою “м’якої сили” насаджує “руський мір”. А після початку окупації Криму Мурадов почав курувати проєкти із легалізації спроби анексії півострова на міжнародному рівні.

Про діяльність так званої міжнародної асоціації «Друзья Крыма» ми розповідали багато і детально. Але нагадаю, що це — неформальна спільнота, створена під егідою російського МЗС і фінансована із урядових фондів. Вона налічує три десятки «національних клубів» у різних країнах світу, частина з яких існують тільки на сайті асоціації.

Завдання «Друзей Крыма» — розхитувати політику невизнання спроби Росії анексувати Крим і Севастополь, тиснути на уряди країн, що її підтримують, задля скасування західних санкцій щодо Росії, а головна мета — зняття кримського питання зі світового порядку денного.

Але сакції досі не зняті, визнавати захоплення Криму ніхто не збирається, крім крім Південної Осетії.

А ще на горизонті з’явилася Кримська платформа.

Тож Мурадов, як куратор міжнародного напрямку, мобілізував пропагандистські ресурси, включно із «Друзями Криму», попутно створюючи собі агітаційну ванну на антиукраїнських заявах.