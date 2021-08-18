В Конотопе прокурор сбил насмерть старушку и сбежал

На Сумщине прокурор сбил насмерть бабушку и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пгт. Конотоп 18 августа около 4 часов утра пишет Данкор. Двигаясь по ул. Пушкина в районе ОАО «Конотопский электромеханический завод», водитель автомобиля «КИА Optima» совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед.

В результате ДТП 81-летняя пострадавшая погибла на месте, водитель скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к ДТП причастен прокурор, который с 15 марта 2021 г. находится вне штата Конотопской окружной прокуратуры. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается, находился ли задержанный в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего) УК Украины. Досудебное расследование поручено 4 отделу ТУ ГБР, расположенному в. Полтава. Приказом руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельца назначено служебное расследование.