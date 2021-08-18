Сніг в Альпах червоніє через глобальне потепління (фото)

У травні-червні високо у французьких Альпах почали формуватися острівці криваво-червоного снігу. Всьому виною квітучі мікроскопічні водорості, передає ecosphere.press.

Вже зараз, піднявшись на схили Альп, можна побачити такий сніг. Відтінки у нього різні: від світло-рожевого до яскраво-червоного. Здалеку може здатися, що у сніг вбралася кров, тому дивне явище так і прозвали — альпійський кривавий сніг.

Сніг забарвлюють водорості, які ростуть під ним. Зазвичай вони мають зелений колір, бо містять хлорофіл, але під сильним сонячним випромінюванням починають виділяти молекули пігменту червоного кольору. Вони називаються каротиноїдами та служать екраном, що захищає хлорофіл від сонця.

В Альпах, на висоті 2400 метрів, за червоний колір снігу відповідальні водорості Sanguina, Chlamydomonas nivalis і Chloromonas polyptera. Їх рясне і повсюдне цвітіння, забарвлює схили гір — прямий наслідок кліматичних змін.

Рожеві гори – видовище, звичайно, красиве, але для планети згубне. Річ у тому, що будь-яке відхилення від білизни снігу знижує альбедо схилів – тобто здатність поверхні відбивати сонячне світло. Доведено, що тільки за один сезон цвітіння мікроводоростей альбедо снігових покривів може знизитися на 13%, що призведе до прискореного нагрівання землі.

: cikavosti.com