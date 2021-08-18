У Києві торгували немовлятами по $70 тисяч: продали щонайменше 13 дітей

Столичні правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство.

: голова Нацполіції Ігор Клименко, Департамент міграційної поліції, пресслужба НПУ у коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Клименка: “70 тисяч доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч із нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва.

Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскований під сурогатне материнство, оперативники Департамент міграційної поліції та слідчі документували більше двох років”.

Деталі: Клименко зазначає, що в процесі документування правоохоронці вилучити трьох новонароджених та передали їх соцслужбам. Але, за даними НПУ, ще щонайменше 13 дітей були продані та вивезені з України.

За даними джерела “Української правди”, незаконна схема діяла з 2018 року.

До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема – організатор, співорганізатор, два громадянина однієї з країн Східної Азії, а також лікар-уролог.

Рекламу про свої послуги фігуранти розміщували на інтернет-платформах різних країн. Діяли зловмисники за відпрацьованою схемою: підшукували жінок з уразливим станом, які за грошову винагороду – від 300 до 1000 доларів США погоджувались на фіктивні шлюби з іноземцями.

Лікар, який входив до складу організованої злочинної групи, оформлював фальшиві довідки щодо протипоказань для планування та виношування вагітності “дружинами”. Це ставало підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Відтак “сімейним парам” підшукували сурогатних матерів. За виношування дитини жінкам платили від 6 до 8 тисяч доларів США.

Після народження немовляти мати оформлювала довіреність на право вивозу батьком-іноземцем дитини за кордон. За послуги зловмисників громадяни іншої держави платили близько 70 тисяч доларів США.

Наразі встановлено 16 фактів продажу дітей. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи. У них зазначена інформація щодо ще 160 замовлень від іноземців.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч.2. ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За даними УП, три підозри вручені безпосередньо, ще дві – повідомлені заочно.

Як уточнили “Українській правді” в пресслужбі Нацполіції, трьом підозрюваним найближчим часом суд обере запобіжний захід. Двоє фігурантів перебувають за кордоном, їх оголосять у міжнародний розшук

Нагадаємо: Нещодавно Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами: ділки налагодили схему “постачання” іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

“Власна” дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

: pravda.com.ua