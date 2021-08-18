У Шотландії одразу 15 пар близнюків підуть до школи 1 вересня

Останній рекорд у цій школі було встановлено у 2015 році – тоді таких дітлахів було аж 19 пар

В одному з районів Шотландії до школи вперше підуть одразу 15 пар близнюків. Майбутні школярі зібралися разом, щоб зробити фото на пам’ять та поспілкуватися з пресою.

Про це повідомило ITV.

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Округ Інверклайд вже давно славиться великою кількістю двійнят. Так, минулого року там до шкіл пішло 9 пар першачків-близнюків. А рекорд було встановлено у 2015 році – тоді таких дітлахів було аж 19 пар.

Діти кажуть, що в школі сподіваються вивчити букви і цифри, навчитися клацати пальцями та знайти друзів.

Хоча багато правил безпеки поки що залишатимуться у школах, ми можемо чудово святкувати повернення до класів”, – наголосив проректор Мартін Бреннан.

Вчителям спочатку буде важко розрізняти деяких близнюків, проте з часом стане легше.

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: novyny.live