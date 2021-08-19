Ірина Білик розсекретила, чому ніколи не вважала себе красивою

Одна з найпопулярніших співачок в українському шоу-бізнесі Ірина Білик ошелешила кумирів своїм зізнанням. Жінка вперше заговорила про комплекси й розповіла, чому ніколи не вважала себе красивою.

За словами Ірини Білик, подробиці такого зізнання кумири дізнаються в її новому інтерв’ю. Жінка неабияк заінтригувала мережу й натякнула, що має комплекси ще з самого дитинства.

На сторінці в Instagram Ірина Білик опублікувала світлину, під якою розповіла про комплекси. Артистка заявила, що їй постійно говорять компліменти й називають красивою.

Однак, сама ж Ірина Білик ніколи так не вважала. Жінка повідомила, що така занижена самооцінка може бути пов’язана з невдалими стосунками. На фото зірка українського шоу-бізнесу постала в ніжній сукні рожевого кольору.

Свій образ вона доповнила хвилястою укладкою та ніжним макіяжем. Очі Ірина Білик підкреслила чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою помадою рожевого відтінку. Також співачка поцікавилась у фоловерів, чи вважають вони зірку красивою.

У коментарях фани відразу залишили велику кількість приємних слів. Вони заявили, що в Ірини Білик особлива зовнішність. За словами шанувальників, їй ні в якому разі непотрібно комплексувати. Адже, фани впевнені, що артистка має розкішний вигляд.

: wona.com.ua