Пасічник заявив, що «ЛНР» не збирається знімати обмеження на перетин КПВВ

Про це Пасічник сказав в інтерв’ю російському агентству ТАСС.

«У міру зміни епідобстановки можливі зміни в обмеженні на пересування, але в даний момент передумов для цього немає», – сказав «глава ЛНР».

Він вказав, що обмеження на перетин лінії зіткнення через КПВВ «Станиця Луганська» були введені «ЛНР» в зв’язку «з стрімким поширенням COVID-19 на території України».

«Ми передбачили можливість перетинати КПВВ за життєво важливим обставинам», – додав Пасічник.

Він нагадав, що жителі підконтрольних Україні територій можуть відвідати «ЛНР» «з метою здійснення лікування, навчання, необхідності догляду за близькими родичами, що проживають на території «ЛНР», в зв’язку з похованням родичів, а також з метою отримання грошової допомоги російськомовним населенням України».

Нагадаємо: