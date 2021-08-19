Пасічник заявив, що «ЛНР» не збирається знімати обмеження на перетин КПВВ

Про це Пасічник сказав в інтерв’ю російському агентству ТАСС.
«У міру зміни епідобстановки можливі зміни в обмеженні на пересування, але в даний момент передумов для цього немає», – сказав «глава ЛНР».
Він вказав, що обмеження на перетин лінії зіткнення через КПВВ «Станиця Луганська» були введені «ЛНР» в зв’язку «з стрімким поширенням COVID-19 на території України».
«Ми передбачили можливість перетинати КПВВ за життєво важливим обставинам», – додав Пасічник.
Він нагадав, що жителі підконтрольних Україні територій можуть відвідати «ЛНР» «з метою здійснення лікування, навчання, необхідності догляду за близькими родичами, що проживають на території «ЛНР», в зв’язку з похованням родичів, а також з метою отримання грошової допомоги російськомовним населенням України».
Нагадаємо:
- З 25 вересня 2020 року окупанти в так званій «ЛНР» обмежили для жителів непідконтрольної Україні території в’їзд і виїзд через КПВВ «Станиця Луганська». Перетинати лінію розмежування громадянам з реєстрацією в «ЛНР» можна лише раз на місяць.
- З кінця жовтня 2020 року у «ЛНР» дозволили жителям окупованої території перетинати КПВВ на лінії розмежування частіше ніж один раз на місяць, але для цього буде потрібно спеціальний дозвіл «надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії».
- 26 травня 2021 року у «ЛНР» затвердили нові правила в’їзду в ОРЛО через КПВВ в Станиці Луганській. Громадянам, які не мають реєстрації на підконтрольній бойовикам території, в’їзд в ОРЛО дозволяється тільки на підставі списків, складених «робочою групою» бойовиків і тільки для лікування, навчання, догляду за хворими родичами і поховання рідних.