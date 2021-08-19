Окупанти не припиняють обстріли в зоні ООС: загинув український боєць

Про це повідомляє штаб ООС.

«Станом на 7 годину ранку 19 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям», – йдеться повідомленні.

Як зазначається, протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Широкіного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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