У Севастополі «суд» заарештував ще двох кримських татар, затриманих після обшуків в Криму

Про це повідомили адвокати затриманих Олексій Ладин і Еміль Курбедінов в відеокоментарях, опублікованих громадським рухом «Кримська солідарність».

«У «Ленінському районному суді» Севастополя вирішувалося питання про запобіжний захід для Заура Абдуллаєва. Закінчилося стандартно. «Суд», звичайно ж, задовольнив клопотання слідчого ФСБ і заарештував Заура на один місяць і 25 діб – до 11 жовтня 2021 року», – сказав Олексій Ладин після судового засідання.

Потім «суд» обрав запобіжний захід Рустему Мурасову.

««Суд» сьогодні задовольнив клопотання ФСБ про обрання запобіжного заходу Рустему Мурасову і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання в слідчому ізоляторі по 11 жовтня 2021 року», – розповів Еміль Курбедінов.

Як повідомлялось, 17 серпня 2021 року в окупованих Криму і Севастополі «суди» заарештували на два місяці трьох затриманих ФСБ 17 серпня на півострові кримськотатарських активістів: Джеббара Бекірова, Рустема Таїрова і Раіфа Февзієва.

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