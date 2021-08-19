У Севастополі «суд» заарештував ще двох кримських татар, затриманих після обшуків в Криму

Про це повідомили адвокати затриманих Олексій Ладин і Еміль Курбедінов в відеокоментарях, опублікованих громадським рухом «Кримська солідарність».
«У «Ленінському районному суді» Севастополя вирішувалося питання про запобіжний захід для Заура Абдуллаєва. Закінчилося стандартно. «Суд», звичайно ж, задовольнив клопотання слідчого ФСБ і заарештував Заура на один місяць і 25 діб – до 11 жовтня 2021 року», – сказав Олексій Ладин після судового засідання.
Потім «суд» обрав запобіжний захід Рустему Мурасову.
««Суд» сьогодні задовольнив клопотання ФСБ про обрання запобіжного заходу Рустему Мурасову і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання в слідчому ізоляторі по 11 жовтня 2021 року», – розповів Еміль Курбедінов.
Як повідомлялось, 17 серпня 2021 року в окупованих Криму і Севастополі «суди» заарештували на два місяці трьох затриманих ФСБ 17 серпня на півострові кримськотатарських активістів: Джеббара Бекірова, Рустема Таїрова і Раіфа Февзієва.
Нагадаємо:
- 17 серпня 2021 року в окупованому Криму і Севастополі російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар. Затримано п’ять активістів. У Нахімовському районі Севастополя співробітники ФСБ відвезли активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі Криму – активістів Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму – Раіфа Февзієва.
- МЗС України висловило рішучий протест через незаконні обшуки та затримання кримських татар в окупованому Криму та вимагає від Росії негайно їх звільнити.
- Прокуратура АРК та Севастополя відкрила кримінальні провадження за фактами нових обшуків та затримань кримських татар в окупованому Криму.
- Українські правозахисники вимагають від Росії негайно звільнити затриманих 17 серпня в окупованому Криму кримськотатарських активістів під приводом нібито «боротьби з тероризмом» та негайно припинити практику залякування кримських татар, релігійних діячів та громадських активістів на півострові.