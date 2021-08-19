Українські митники роз’яснили, чому частину євроблях не вийде розмитнити та коли автомобіль можуть вилучити

Автівку перед розмитненням краще перевірити в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію.

Розмитнення автомобіля на європейських номерах в Україні не проводиться, якщо стосовно нього є постанова суду про конфіскацію. Про це повідомила Держмитниця в своєму Telegram-каналі.

Постанова суду про конфіскацію євробляхи, яка набрало законної сили, позбавляє власника такого транспортного засобу (ТЗ) права, щоб розмитнити його. Більш того, сама машина підлягає вилученню виконавчою службою.

Щоб ризик вилучення автомобіля на єврономерах не був для власника несподіванкою, в службі радять перевіряти наявність автомобіля в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію перед тим, як здійснити митне оформлення.

Митники при вирішенні формальностей і виявленні факту знаходження євробляхи (щодо якої винесено рішення суду про конфіскацію) на території митного поста зобов’язані проінформувати виконавчу службу. Та в свою чергу уповноважена здійснити вилучення ТЗ в межах виконавчого провадження.

Нагадаємо, з 15 червня 2021 року введено в дію закони від 15 квітня №1402-ІХ і №1403-ІХ з тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення ТЗ.

Раніше Avtosota повідомляла про те, що конфіскація євроблях набирає обертів. По всій країні машини відвозять на евакуатори.

: avtosota.com