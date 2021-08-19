У Укрзалізницю повертають “тендерну королеву” Таїсію Олійник

Після зміни менеджменту в Укрзалізниці галузь також очікує зміна “тіньових” функціонерів. Новий в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишин повертає на посади осіб, причетних до корупції, зокрема колишнього начальника Департаменту закупівель відомства Таїсію Олійник. Не проти її кандидатури і профільний міністр повідомляють джерела у відомстві.

За чиновником тягнеться довгий шлейф гучних скандалів . Підконтрольний їй департамент контролює і координує організацію і проведення закупівель регіональних філій залізниці. У його функції входить моніторинг очікуваної вартості товарів і послуг в сфері закупівель. По суті всі закупівлі Укрзалізниці проходять узгодження з департаментом Таїсії Олійник і на цій посаді вона неодноразово “попадалася” на завищенні цін для окремих компаній і лобіюванні їхніх інтересів.

Наприклад, саме так було з закупівлею суцільнокатаних коліс. За два роки ціни на них зросли на 100%, з 15900 грн. без ПДВ в 2018 році до 29 980 грн. без ПДВ в 2020 році. Це стало можливим тому що до тендеру з формальних причин не допустили компанії, які готові були запропонувати більш дешеву продукцію і дозволили монополізувати поставки одній фірмі, яка почала диктувати умови.

Обурення громадськості викликала також закупівля моторних масел. Зокрема, було проведено два ідентичних тендера на суму понад 260 млн грн. Як з’ясувалося пізніше, на складах баз масел масел було на півроку вперед. Тендер провели незважаючи на те, що через карантин кількість залізничних перевезень, а отже і використання масел, різко скоротилося. Очевидно, що це було зроблено на користь постачальника масел.

Правозахисники «Стоп корупції» в минулому році близько тижня пікетували центральний офіс УЗ через діяльність департаменту очолюваного Таїсією Олійник. Активісти вимагали звіту про непрозорі закупівлі, в результаті яких держбюджет міг бути обдурять на 100 000 000 гривень, однак у відповідь отримували лише мовчання, а сама чиновниця в цей час просто не з’являлася на роботі.

Проігнорувало цю тему і вище керівництво, і правоохоронні органи, які повинні цікавитися такими фактами. Наприклад, те, що в період діяльності Таїсії Олійник, тільки по поставкам масла з РФ на Укрзалізницю в 2019-2020 роках Держбюджет втратив 100-200 млн. Гривень. І таких прикладів не один, а десяток.

Сама Таїсія Олійник є досить непублічною особою. Є декларація про її доходи: інформація про отримання нею житлового будинку площею 319,8 м.2 в с. Петрушки, Києво-Святошинському району, а також земельної ділянки площею тисячі п’ятсот сорок п’ять м.2.

Відомо, що чоловік Таїсії – Олійник Костянтин Костянтинович до недавнього часу працював в ДП «Укрспецекспорт». Брат Таїсії – Карра Василь Олександрович, також працював в Укрзалізниці – у відокремленому підрозділі “Кам’янка-Бузька дистанція колії” Львівської залізниці.

Сама Таїсія Олійник є співзасновником компанії ТОВ “Регіональна консалтингова компанія”. Другим співзасновником цієї компанії до недавнього часу була Пушкаренко Наталія. У 2011 році жінка займала посаду заступника директора з правових питань ТОВ “Укрзалізничпостач”. Пізніше в 2014 році Наталя Пушкаренко в судах представляла компанію “Експозиція”. Примітно, що ця фірма є дилером “Корпорації КРТ”, яка належить народним депутатам Ярославу і Богдану Дубневич. “Експозиція” поставляє на “Укрзалізницю” залізничні деталі, які виробляє “Корпорація КРТ”.

Очевидно, що сімейні зв’язки і заступництво в “високих кабінетах” забезпечували не потребою залізниці, а достаток безпосередньо сім’ї Олійник.

Замість “зеленого світла” добросовісної конкуренції, виробникам і постачальникам продукції, галузь знову чекає “пропихати” палива або моторного масла з території країни-агресора або лобіювання інтересів окремих наближених до корупційних чиновникам компаній. Що явно не стане “хорошим антикорупційним кейсом” на стратегічному підприємстві перед поїздкою української делегації в США.