Ексдружина Потапа Ірина Горова вперше показала рідного брата

Популярна українська продюсерка Ірина Горова, яка є ексдружиною Потапа, неабияк здивувала велику кількість кумирів. Жінка рідко ділиться подробицями свого життя. Однак, на цей раз вона вирішила показати рідного брата.

За словами Ірини Горової, чоловік живе в Америці. На сторінці в Intagram продюсерка опублікувала багато архівних фото з братом. Сімейними кадрами жінка поділилась з нагоди його дня народження. Саме 17 серпня брат Ірини Горової, якого звати Вадим, святкує день народження.

У дописі ексдружина Потапа розповіла про життя свого брата. За словами продюсерки, він живе й працює в Сіетлі. Чоловік має чудову сім’ю та обожнює подорожувати.

Дуже часто він досліджує морські глибини та ходить в гори. А ще Ірина Горова похизувалась, що її брат допомагає будувати підводний парк поруч з Сіетлом. Жінка заявила, що дуже ним пишається.

Також Ірина Горова побажала братові завжди залишатись таким енергійним та ніколи не зупинятися на досягнутому. Продюсерка щиро вірить в успішне майбутнє Вадима.

А ще вона пообіцяла фанам частіше ділитись з ними сімейними світлинами. Велика кількість шанувальників повідомила, що вперше дізналась про рідного брата Ірини Горової. Кумири долучились до привітань й засипали чоловіка приємними словами.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

: wona.com.ua