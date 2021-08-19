На адмінкордоні з Кримом окупанти кілька годин утримували чотирьох кримських татар

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, співробітники прикордонної служби ФСБ понад 4 годин утримували на російському пункті пропуску «Армянськ» чотирьох осіб: Юнуса Велієва і його 12-річну дочку Інсаф Велієву, а також Ельдара Енверова і Еміля Бялялова.

За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, на гарячій лінії прикордонслужби ФСБ затримання пояснили «стандартною перевіркою». У той же час російським законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.

Нагааємо: