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На адмінкордоні з Кримом окупанти кілька годин утримували чотирьох кримських татар

19.08.2021

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, співробітники прикордонної служби ФСБ понад 4 годин утримували на російському пункті пропуску «Армянськ» чотирьох осіб: Юнуса Велієва і його 12-річну дочку Інсаф Велієву, а також Ельдара Енверова і Еміля Бялялова.

За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, на гарячій лінії прикордонслужби ФСБ затримання пояснили «стандартною перевіркою». У той же час російським законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.

Нагааємо:

  • 23 травня 2020 року на адмінкордоні з окупованим Кримом російські силовики затримали літнього кримського татарина, жителя Алушти Ділявера Меметова, який працював на материковій Україні.
  • Увечері російські силовики відпустили Меметова з відділу поліції і він знову попрямував на адмінкордон, щоб виїхати на материкову Україну. Однак його так і не випустили з окупованого Криму. Російські силовики вирвали сторінки з його паспортів і прикордонники ФСБ не пропустили його через адмінкордон на материкову Україну, а також оштрафували його нібито за спробу перетнути «держкордон РФ з недійсними документами».

 

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